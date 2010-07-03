Израиль атаковал ракетную установку в Сирии − СМИ

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Израильская армия сообщила об ударе по сирийской установке ПВО в ответ на огонь по истребителю ВВС Израиля.

"Ранее сегодня был идентифицирован сирийский огонь ПВО по израильскому истребителю во время рутинного полета на севере Израиля", − цитирует сообщение ВС Израиля ТАСС. "В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд", − сказано в сообщении.

Телеканал Syria TV, в свою очередь, сообщил, что израильские военные обстреляли деревню в провинции Кунейтра. "Израиль нанес удар ракетой по деревне Телль аш-Шаар", − передает сирийский телеканал. Сирийский военный источник уточнил РИА Новости, что в результате обстрела один человек погиб и один получил ранения.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету "воздух – земля" Rampage. Такие ракеты, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300.