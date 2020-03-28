В Ростове-на-Дону загорелась трава на площади в 25 гектар

Фото: пресс-служба МЧС России

В Ростове-на-Дону недалеко от "Ростов-арены" загорелся камыш. Площадь возгорания достигла 25 гектар, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Инцидент произошел на левом берегу Дона в районе улиц Чемордачка и Левобережная. Сложность пожара подняли до максимального, 4-го номера.

В ходе тушения пожара погиб пожарный. На месте задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд. На месте пожара работает 144 человека и 50 единиц спецтехники.

Спасатели заверяют, что угрозы каким-то строениям и "Ростов-арене" нет. Причиной пожара мог стать умышленный поджог, так как на месте горения было пять очагов.

26 марта в Магнитогорске произошел взрыв на втором этаже пятиэтажки. Загорелись несколько квартир. Два человека в квартире на втором этаже погибли.