Взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске, передает ТАСС.

Взрыв произошел на втором этаже пятиэтажки. Впоследствии загорелись четыре квартиры на втором и третьем этажах, по последним сведениям, горят шесть квартир. Пожару присваивали третий ранг сложности. Экстренные службы ликвидировали открытое горение. Разрушений несущих конструкций здания нет.

27 жильцов эвакуировали, ранее сообщалось об 11 спасенных. Два человека в квартире на втором этаже погибли. Информации о пострадавших нет. Согласно предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газа.

В феврале в городе Азове Ростовской области произошел хлопок газа в трехэтажном жилом доме. Погибли два человека, двое пострадали. После ЧП из здания эвакуировали 49 человек, их доставили в пункты временного размещения.