28 февраля, 19:51Происшествия
Главред издания "Вечерние Ведомости" задержан в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал "Владислав Постников"
В Екатеринбурге задержали главного редактора издания "Вечерние Ведомости" Владислава Постникова. Об этом сам журналист рассказал в телеграм-канале.
По словам Постникова, его привезли в городской отдел полиции № 1. Сотрудники сообщили ему, что на него составлен протокол по статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики либо символики экстремистских организаций.
При этом в телеграм-канале "Вечерних ведомостей" заявили, что Постников был официально задержан до суда.
"Постановление о задержании подписал сотрудник главка МВД по Свердловской области Андрей Александрович Емец. Вероятно, завтра дело в отношении Постникова рассмотрят в Кировском суде Екатеринбурга", – говорится в сообщении.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест до 25 апреля кинокритика и журналиста Екатерину Барабаш по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Она была задержана 26 февраля в Москве.
По версии следствия, Барабаш опубликовала на своей странице в соцсети информацию, которая содержит фейки о российской армии. Во время допроса журналист признала свою вину.