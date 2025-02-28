Главред издания "Вечерние Ведомости" задержан в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "Владислав Постников"

В Екатеринбурге задержали главного редактора издания "Вечерние Ведомости" Владислава Постникова. Об этом сам журналист рассказал в телеграм-канале.

По словам Постникова, его привезли в городской отдел полиции № 1. Сотрудники сообщили ему, что на него составлен протокол по статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики либо символики экстремистских организаций.

При этом в телеграм-канале "Вечерних ведомостей" заявили, что Постников был официально задержан до суда.

"Постановление о задержании подписал сотрудник главка МВД по Свердловской области Андрей Александрович Емец. Вероятно, завтра дело в отношении Постникова рассмотрят в Кировском суде Екатеринбурга", – говорится в сообщении.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест до 25 апреля кинокритика и журналиста Екатерину Барабаш по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Она была задержана 26 февраля в Москве.

По версии следствия, Барабаш опубликовала на своей странице в соцсети информацию, которая содержит фейки о российской армии. Во время допроса журналист признала свою вину.

