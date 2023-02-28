Еще трое пострадавших на съемках фильма "Ржавчина" подали иски к Алеку Болдуину

Фото: AP/ТАСС/Evan Agostini/Invision

Трое бывших участников съемочной группы фильма "Ржавчина" (Rust) подали в суд на актера Алека Болдуина и продюсеров картины. Об этом сообщает Fox News.

Истцами выступили Росс Аддиего, Доран Кертин и Риз Прайс. Они заявили, что лично видели, как Болдуин случайно застрелил оператора фильма Галину Хатчинс, а после трагедии временно страдали от потери слуха и вибрационного шока, вызванных выстрелом боевым патроном.

Заявители отметили, что после инцидента столкнулись с продолжительной депрессией, тревожностью и бессонницей. У них также были установлены симптомы посттравматического расстройства.

Аддиего, Кертин и Прайс считают, что трагедия на съемочной площадке стала следствием спешки и незадокументированной перезарядки орудия. Болдуина они обвинили в том, что актер не попросил провести инструктаж о безопасности и не проверил револьвер, из которого позже был произведен роковой выстрел.

Бывшие члены съемочной группы также указали на то, что продюсеры "Ржавчины" не предложили пострадавшим в инциденте какую-либо помощь.

22 октября 2021 года в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен фильма "Ржавчина" с участием Алека Болдуина был произведен выстрел боевым патроном из реквизитного револьвера. В результате погибла оператор картины Галина Хатчинс. При этом известно, что актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.

В компании Rust Movie Productions, которая занималась созданием вестерна, заявили, что гибель и ранение людей на съемочной площадке фильма "Ржавчина" случились не по ее вине. Алеку Болдуину тем временем предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Прокуратура смягчила обвинения в адрес Алека Болдуина

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