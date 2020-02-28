Наземные поиски пропавшего вертолета в Астраханской области продолжатся ночью

Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

Наземные поиски пропавшего вертолета "Робинсон" в Астраханской области продолжатся ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

"Наземная группировка продолжает поисковые мероприятия", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что поиски с привлечением авиации, а именно вертолета Ми-8, приостановлены до утра. Экипаж летального аппарата присоединится к операции в субботу, 29 февраля.

Вертолет разбился вечером 28 февраля в Астраханской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. Транспортное средство потерпело крушение в районе села Линейного.

На данный момент судьба пилота вертолета неизвестна. При этом ранее министр здравоохранения региона Федор Орлов заявлял об одном погибшем со слов очевидца.

