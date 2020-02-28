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Москва 24

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Происшествия

21:04

Один человек погиб при крушении вертолета в Астраханской области

происшествия

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Один человек скончался в результате крушения вертолета. Инцидент произошел в Наримановском районе Астраханской области, сообщает ТАСС.

"Пострадавших нет. Один погибший", – заявил источник информагентства в экстренных службах региона.

По сведениям министра здравоохранения Астраханской области Федора Орлова, очевидец, позвонивший по номеру 112, также заявил об одном погибшем, но официальной информации от скорой помощи пока нет.

Крушение потерпел частный вертолет "Робинсон" с одним пилотом на борту. Летательное средство упало в районе села Линейного.

В начале февраля в авиакатастрофе с участием вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Крушение произошло в 30 километрах от Казани, в районе берега Куйбышевского водохранилища.

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