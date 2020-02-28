Судьба пилота упавшего в Астраханской области вертолета остается неизвестной

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Судьба пилота пропавшего в Астраханской области вертолета "Робинсон" остается неизвестной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

В пресс-службе спасательного ведомства заявили, что поиски места происшествия затруднены из-за темноты.

"Поиски осложняются темным временем суток. По предварительной информации, вертолет марки Robinson с одним пилотом на борту вылетел из Волгограда в Астраханскую область. Место возможного происшествия – село Линейное Наримановского района", – заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в ведомство поступила информация о падении вертолета в районе села Линейное. Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов также заявлял об одном погибшем со слов очевидца.

