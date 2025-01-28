28 января, 11:42Происшествия
Неизвестный пытался въехать на территорию посольства РФ в Стокгольме
Фото: ТАСС/Ирина Дергачева
В Стокгольме неизвестный мужчина пытался въехать на автомобиле на территорию посольства РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на шведский телеканал SVT.
По словам представителя шведской полиции, 45-летний водитель оставался в машине до приезда сотрудников правоохранительных органов.
Мужчина был задержан на месте преступления, его подозревают в попытке незаконного проникновения после того, как въехал в ворота диппредставительства.
Ранее в Москве молодые люди забросали фасад посольства Швеции бутылками с краской, их задержали. Россия получила ноту посольства Швеции с просьбой проинформировать о ходе расследования дела.