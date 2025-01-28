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Новости

28 января, 11:42

Происшествия

Неизвестный пытался въехать на территорию посольства РФ в Стокгольме

Фото: ТАСС/Ирина Дергачева

В Стокгольме неизвестный мужчина пытался въехать на автомобиле на территорию посольства РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на шведский телеканал SVT.

По словам представителя шведской полиции, 45-летний водитель оставался в машине до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина был задержан на месте преступления, его подозревают в попытке незаконного проникновения после того, как въехал в ворота диппредставительства.

Ранее в Москве молодые люди забросали фасад посольства Швеции бутылками с краской, их задержали. Россия получила ноту посольства Швеции с просьбой проинформировать о ходе расследования дела.

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