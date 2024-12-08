МИД РФ получил ноту Швеции об инциденте у здания посольства в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия получила ноту посольства Швеции из-за инцидента в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

По данным ведомства, утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад диппредставительства бутылками с краской. В результате их задержали.

"Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося поступила в МИД России 2 декабря", – говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что российские правоохранительные органы в таких случаях действуют профессионально. Они пересекают хулиганские действия и привлекают правонарушителей к административной ответственности, добавили в МИД.

Ранее посольство Чехии в центре Москвы облили красной краской. На ограде у входа в дипмиссию на улице Юлиуса Фучика появилось большое красное пятно. Краской также испачкали турникет.

Между тем в Хельсинки осквернили памятник советским военным. Информацию о произошедшем посольство получило утром 9 мая. Памятник облили красной краской. Благодаря помощи неравнодушных соотечественников с памятника удалось стереть наиболее заметные следы краски. Вопрос восстановления мемориала будет решаться с финской стороной.

