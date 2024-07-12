12 июля, 13:47Политика
Посольство Чехии в Москве облили красной краской
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Посольство Чехии в центре Москвы облили красной краской, сообщает РИА Новости.
На ограде у входа в дипмиссию на улице Юлиуса Фучика появилось большое красное пятно. Краской также испачкали турникет.
По данным СМИ, рабочие уже убирают последствия. На месте произошедшего находятся сотрудники Росгвардии.
Ранее в Хельсинки осквернили памятник советским военным. Информацию о произошедшем посольство получило утром 9 мая. Памятник облили красной краской. Благодаря помощи неравнодушных соотечественников с памятника удалось стереть наиболее заметные следы краски. Вопрос восстановления мемориала будет решаться с финской стороной.
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