Посольство Чехии в Москве облили красной краской

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Посольство Чехии в центре Москвы облили красной краской, сообщает РИА Новости.

На ограде у входа в дипмиссию на улице Юлиуса Фучика появилось большое красное пятно. Краской также испачкали турникет.

По данным СМИ, рабочие уже убирают последствия. На месте произошедшего находятся сотрудники Росгвардии.

Ранее в Хельсинки осквернили памятник советским военным. Информацию о произошедшем посольство получило утром 9 мая. Памятник облили красной краской. Благодаря помощи неравнодушных соотечественников с памятника удалось стереть наиболее заметные следы краски. Вопрос восстановления мемориала будет решаться с финской стороной.