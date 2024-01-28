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Один человек погиб в результате удара ВСУ по Новой Каховке. Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Губернатор обратил внимание, что украинские войска обстреливают населенный пункт уже второй день.

"С правого берега велся минометный артиллерийский огонь по всему городу. Пострадали мирные люди в разных концах Новой Каховки. <...> Один мужчина ранен и получает в данный момент медицинскую помощь. Другой мирный житель погиб", – говорится в его публикации.

27 января боевики киевского режима массово атаковали дронами Новую Каховку. В результате была ранена 70-летняя женщина. По словам главы региона, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В свою очередь, Следственный комитет РФ зафиксировал последствия атаки украинских FPV-дронов по Новой Каховке и квалифицировал ее как военное преступление против жителей области.



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