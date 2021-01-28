После акции в Москве 23 января к ответственности привлекли 267 человек

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После незаконной акции, которая прошла в столице 23 января, к административной ответственности привлечены 267 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"За различные правонарушения во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января к административной ответственности уже привлечено 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что семь уголовных дел расследуются в столице по фактам противоправных действий на несанкционированной акции.

"За различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, ГСУ СК России по Москве расследуются семь уголовных дел, в рамках которых противоправные действия участников несанкционированной акции квалифицируются по статье 318 УК РФ", – говорится в сообщении пресс-службы.

С учетом того, что в городе действуют ограничения из-за коронавируса, полицейские получили данные о том, что среди участников акции присутствовали лица, которые должны были соблюдать режим самоизоляции. По данному факту проводится предварительное расследование.

По фактам хулиганства и нападения на правоохранителей также возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других регионах.

Накануне СК возбудил 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, проведенных 23 января в разных регионах России. Также проводится шесть доследственных проверок.

Московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.

Прокуратура Москвы также предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных акциях 31 января.