Умер второй пилот разбившегося под Алма-Атой самолета Bek Air

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Скончался второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в конце декабря после вылета из аэропорта Алма-Аты. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского управления здравоохранения.

После катастрофы пилота прооперировали. 21 января его выписали из больницы домой на амбулаторное лечение в стабильном состоянии. В поликлинике мужчина наблюдался у кардиолога, хирурга, терапевта и психолога.

Сегодня его состояние резко ухудшилось. Врачи скорой пытались оказать реанимационную помощь, но спасти пилота не удалось.

27 декабря самолет Bek Air выполнял рейс Алма-Ата – Нур-Султан. На его борту находились 98 человек, включая пять членов экипажа. При взлете лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.

Погибли 12 человек, включая командира воздушного судна, пострадали 69. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета. Следствие выявило многочисленные нарушения в деятельности компании.