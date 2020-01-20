Нарушения выявлены в деятельности Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты

Фото: emer.gov.kz

В результате проверки компании Bek Air, организованной после крушения самолета под Алма-Атой, было выявлено ряд нарушений, сообщает

РИА Новости.

27 декабря 2019 года выполнявший рейс Алма-Ата – Нур-Султан самолет Bek Air, на борту которого находились 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.

В результате аварии погибли 12 человек, еще 69 пострадали.

По предварительным данным, катастрофа могла произойти из-за обледенения самолета. Авиационная администрация Казахстана (ААК) вместе с британскими и европейскими экспертами организовала проверку деятельности авиакомпании.

После крушения рейса АО Bek Air 27 декабря 2019 года АО AAK приостановило действие также и сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности. Такое решение объясняется тем, что за последние три года произошли два крупных происшествия с участием авиакомпании. По мнению экспертов, частота проблем с безопасностью была намного выше допустимого уровня безопасности для пассажирского авиаперевозчика.

"В результате приостановки сертификатов была инициирована тщательная проверка действующего сертификата эксплуатанта авиакомпании, в ходе которой выявлены ряд нарушений", – сообщают представители ААК.

Кроме того, уточняется, что на сегодняшний день проверка продолжается. Специалисты подчеркивают, что после завершения проверки авиакомпания Bek Air в течение 10 дней обязана предоставить в ААК план действий по устранению всех нарушений. В том случае, если устранения нарушений не произойдет в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут окончательно отозваны.

Ранее сообщалось, что в результате авиакатастрофы самолета, летевшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан, жертвами стали двенадцать человек, россиян среди которых не было.