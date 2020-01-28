Женщину спасли после падения на рельсы на станции "Савеловская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина выжила после падения на рельсы на станции "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел около 15:00. Женщина упала на пути, однако ее удалось быстро поднять на платформу. Сотрудники полиции передали пострадавшую медикам.

Ранее столичная полиция начала проверку после того, как мужчина упал на рельсы на станции метро "Октябрьская" Калужско-Рижской линии. После происшествия на место был вызван наряд скорой помощи. Пассажир упал на пути предположительно по неосторожности. Из-за этого на несколько минут был остановлен поезд.

В декабре минувшего года мужчина погиб после падения на пути под прибывающий электропоезд на станции метро "Коломенская". Врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

