Проверка инициирована после падения мужчины на рельсы на станции "Октябрьская"

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В Москве полиция начала проверку после того, как мужчина упал на рельсы на станции метро "Октябрьская" Калужско-Рижской линии столичной подземки. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

"По факту случившегося проводится проверка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после происшествия на место был незамедлительно вызван наряд скорой помощи.

Ранее сообщалось, что пассажир упал на пути предположительно по неосторожности. Из-за этого на несколько минут был остановлен поезд. Позднее движение поездов было введено в график.