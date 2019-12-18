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В Москве мужчина погиб после падения на пути на станции метро "Коломенская". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

"Около 7:40 на станции "Коломенская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал пассажир", – проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего. По данному факту инициирована проверка.

Ранее сообщалось, что движение на участке от станции метро "Орехово" до "Автозаводской" было прервано. Поезда следовали с увеличенным интервалом в обе стороны. В настоящее время работа столичной подземки продолжена в штатном режиме.