Человек погиб на ж/д станции Тимирязевская в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажир погиб в результате падения на рельсы с платформы на станции Тимирязевская Савеловского направления МЖД, сообщает ТАСС.

Из-за инцидента пришлось остановить движение поездов в сторону центра. На место прибыли сотрудники экстренных служб, устанавливаются обстоятельства происшествия.

На Савеловском направлении МЖД восстановили движение



Ранее на улице Каспийская было затруднено движение из-за опрокинувшегося на проезжую часть КамАЗа. Инцидент произошел в около 12:30 на улице Каспийская возле дома № 13а.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.