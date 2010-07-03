Движение по Каспийской улице в Москве затруднено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Движение на улице Каспийская затруднено из-за опрокинувшегося на проезжую часть КамАЗа. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Twitter.

Инцидент произошел в около 12:30 на улице Каспийская возле дома № 13а. Уточняется, что грузовой манипулятор опрокинулся на проезжую часть во время погрузочных работ.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работаю экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Ранее на проспекте Маршала Жукова произошло ДТП с участием фургона. Инцидент произошел в районе дома № 39. Из-за аварии были перекрыты две полосы движения в центр.

