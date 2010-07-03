МВД возбудило дело по факту аварии под Красноярском

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Главное управление МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту аварии, в которой погибли пять человек.

"По факту ДТП в Уярском районе, в котором погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

ДТП произошло в субботу утром. На 935-м километре трассы Р-255 "Сибирь" автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли пять человек, в том числе трое детей.

Ранее сообщалось, что два ДТП с участием маршрутных такси и автобуса случились в Иркутске. Первое ДТП произошло на улице Академической. Водитель автомобиля Toyota Ractis не справился с управлением, машину выбросило на встречную полосу. После этого в заднюю часть маршрутки въехал автобус. Пострадавших в результате инцидента нет.

