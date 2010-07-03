Движение ограничено из-за аварии на Новом Арбате в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта оказалось ограничено из-за ДТП на Новом Арбате. Об этом информирует пресс-служба Московского транспорта на официальной странице в Twitter.

"Произошло ДТП на улице Новый Арбат в районе дома 32. Движение в сторону Кутузовского проспекта полностью перекрыто, осуществляется проезд по полосе встречного движения", – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что длина затора на данный момент составляет порядка половины километра. Водителям также советуют "по возможности объезжать данный участок".

Ранее ДТП произошло в Домодедове. В результате аварии пострадали 2 человека.