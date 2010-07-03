Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

27 ноября, 23:20

Два человека пострадали в аварии в Домодедове

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два легковых автомобиля совершили столкновение в Домодедове. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"Около 20 часов в 1-м Московском проезде столкнулись два легковых автомобиля", – уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в результате аварии пострадали два человека. Они получили ранения, о степени тяжести которых неизвестно.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства аварии.

Ранее легковушка и грузовик совершили столкновение на западе Москвы. Известно, что один из участников аварии был госпитализирован.

На Бескудниковском бульваре сегодня случилось еще одно ДТП. Там легковой автомобиль протаранил автобусную остановку. Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили, что водитель скрылся, бросив свой разбитый автомобиль. Сейчас ведутся поиски подозреваемого.

Легковушка въехала в автобусную остановку

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика