Два человека пострадали в аварии в Домодедове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два легковых автомобиля совершили столкновение в Домодедове. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"Около 20 часов в 1-м Московском проезде столкнулись два легковых автомобиля", – уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в результате аварии пострадали два человека. Они получили ранения, о степени тяжести которых неизвестно.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства аварии.

Ранее легковушка и грузовик совершили столкновение на западе Москвы. Известно, что один из участников аварии был госпитализирован.

На Бескудниковском бульваре сегодня случилось еще одно ДТП. Там легковой автомобиль протаранил автобусную остановку. Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили, что водитель скрылся, бросив свой разбитый автомобиль. Сейчас ведутся поиски подозреваемого.