Пассажирский автобус столкнулся с такси на Каширском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса и такси на Каширском шоссе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка Госавтоинспекции.

Авария произошла в 17:20 возле дома 80г. Сейчас движение на данном участке затруднено.

Ранее сообщалось о затруднении движения на МКАД в районе озера Черного из-за ДТП. Там столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.