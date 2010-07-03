Движение затруднено на 6-м километре МКАД из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение затруднено на МКАД в районе озера Черного из-за ДТП. Там столкнулись два автомобиля. Об этом "Интерфакс" сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции.

"Около 15:20 на 6-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись два автомобиля", – сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает водителя внедорожника, который сбил человека и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в районе дома 157 по Дмитровскому шоссе в Москве.

