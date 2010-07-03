Грузовик с медом опрокинулся на МКАД

Фото: телеграм-канал "НА МКАДЕ"
ДТП с участием фуры и легкового автомобиля произошло на 89-м километре МКАД, сообщает ТАСС. Впоследствии грузовик опрокинулся.
Из-за аварии движение транспорта по двум полосам внешней стороны 89-го километра МКАД ограничено. В результате происшествия никто не пострадал.
Уточняется, что транспортные средства столкнулись в 8:45. По предварительным данным, фура перевозила мед.
Накануне три полосы были перекрыты в районе 76-го километра МКАД из-за аварии. Там произошло столкновение трех автомобилей, пострадал один человек.