Грузовик с медом опрокинулся на МКАД

Фото: телеграм-канал "НА МКАДЕ"

ДТП с участием фуры и легкового автомобиля произошло на 89-м километре МКАД, сообщает ТАСС. Впоследствии грузовик опрокинулся.

Из-за аварии движение транспорта по двум полосам внешней стороны 89-го километра МКАД ограничено. В результате происшествия никто не пострадал.

Уточняется, что транспортные средства столкнулись в 8:45. По предварительным данным, фура перевозила мед.

Накануне три полосы были перекрыты в районе 76-го километра МКАД из-за аварии. Там произошло столкновение трех автомобилей, пострадал один человек.