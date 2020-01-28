Мужчина в Китае написал в соцсети, что заражал других коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пригороде Пекина полицейские арестовали мужчину, который написал в соцсетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.

"Полиция Тунчжоу получила обращения от населения о том, что один из интернет-пользователей опубликовал пост, в котором утверждал, что после того, как заразился новым типом коронавируса, он специально ходил в места массового скопления людей и пытался умышленно заражать других. Полиция выяснила, что автором сообщения оказался 22-летний молодой человек, который здоров и не заражен новым вирусом", – говорится в сообщении.

В ходе допроса мужчина заявил, что просто хотел разыграть людей и поэтому написал это сообщение.

На данный момент его арестовали по подозрению в умышленном распространении ложной информации о терроризме.

В полиции предупредили, что будут со всей строгостью наказывать тех, кто использует интернет для вброса недостоверной информации, распространяет слухи и сеет панику.

Ранее сообщалось, что посольство России в Китае выясняет возможность и порядок выезда соотечественников из провинции Хубэй. Китайские власти ограничили передвижение на ее территории из-за распространения коронавируса. По информации посольства, решение по схеме выезда иностранцев из региона пока не принято. Местные власти выражают готовность обеспечить максимальную адресную поддержку иностранцам, находящимся на территории провинции.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР заболевание обнаружили более чем у 4 тысяч человек. 106 зараженных впоследствии скончались. Также известно, что случаи заболевания подтвердили в ряде соседних с Китаем стран – Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, а также в Европе.

Ранее сообщалось, что ВОЗ включила российский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в реестр европейских лабораторий. Ученые участвуют в разработке средств для диагностики нового коронавируса.

Впервые вспышка новой формы пневмонии была зафиксирована в Китае в декабре. Центром распространения вируса стал город Ухань в провинции Хубэй. На данный момент сообщение пассажирского транспорта с городом приостановлено.

