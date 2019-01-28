Минкультуры заявило о наличии страховки у картины Куинджи

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Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была застрахована на время экспонирования, сообщил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, передает телеканал Москва 24. По его словам, "период экспонирования был покрыт".

Ранее сообщалось, что украденная из Третьяковской галереи картина Куинджи была застрахована только на случай ущерба при транспортировке. Представитель страховой компании сообщил, что заказчиков в первую очередь интересует безопасность полотна при перевозке.

Картину похитили из Третьяковки вечером в воскресенье, 27 января. На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как мужчина подошел к картине во время выставки, снял ее со стены и унес.

28 января подозреваемого задержали в подмосковном поселке Заречье. Злоумышленник спрятал картину на территории строящегося жилого дома в Одинцовском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие планирует просить суд о его аресте.

В министерстве культуры пообещали оснастить электронными датчиками безопасности все картины в Третьяковке.

Директор Третьяковки Зельфира Трегулова заявила, что похищенная картина пока не будет выставляться в галерее.