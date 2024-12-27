27 декабря, 05:53Происшествия
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", – написал он.
Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные и экстренные службы работают на месте происшествий.
Ранее этой ночью беспилотники ВСУ были нейтрализованы на территории Суворовского района Тульской области. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.
До этого, в ночь на 25 декабря, российские силы ПВО ликвидировали 59 дронов ВСУ над регионами России. Один из них был сбит над акваторией Азовского моря.