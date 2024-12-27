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27 декабря, 05:53

Происшествия

Два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", – написал он.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные и экстренные службы работают на месте происшествий.

Ранее этой ночью беспилотники ВСУ были нейтрализованы на территории Суворовского района Тульской области. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.

До этого, в ночь на 25 декабря, российские силы ПВО ликвидировали 59 дронов ВСУ над регионами России. Один из них был сбит над акваторией Азовского моря.

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