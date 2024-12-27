Украинские БПЛА нейтрализованы в Тульской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализованы на территории Суворовского района Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ", – написал он.

Миляев уточнил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, и заверил, что ситуация находится под контролем.

Ранее, в ночь на 25 декабря, силы ПВО ликвидировали 59 дронов ВСУ над регионами России. Один из них был уничтожен над акваторией Азовского моря.

До этого российские военные уничтожили над регионами страны 42 украинских БПЛА. 8 дронов были сбиты над Ростовской областью, 20 удалось перехватить над Орловской областью, 8 сбили над Брянской областью, еще 5 уничтожили над Курской областью и 1 – над Краснодарским краем.

