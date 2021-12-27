СК начал проверку по факту обнаружения на морозе ребенка в Амурске

Фото: телеграм-канал "Amur Mash"

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту обнаружения на морозе трехлетнего ребенка без верхней одежды в Амурске Хабаровского края. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ по региону.

Проверка проводится по статьям 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следователи выясняют обстоятельства, при которых ребенок покинул квартиру.

"По предварительным данным, дверь была не заперта, дома находился отец мальчика", – говорится в сообщении.

По данным СК, накануне водитель скорой помощи обнаружил во дворе многоквартирного жилого дома трехлетнего мальчика, который сам вышел на улицу без верхней одежды. Ребенка доставили в медучреждение, в настоящее время мальчик уже выписан.

22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области были обнаружены двое детей.

Мальчик 2013 года рождения погиб, а его сестру 2016 года рождения госпитализировали.

В региональной прокуратуре рассказали, что дети проживали в частном благоустроенном доме, а их семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Против матери детей возбудили уголовное об убийстве и покушении на убийство.