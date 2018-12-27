Электрички Белорусского направления идут по графику после задержек

Фото: портал Москва 24/ Антон Великжанин

Движение электричек на Белорусском направлении МЖД ввели в график после задержек. Об этом сообщает пресс-служба дороги.

"В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по расписанию", – сказано в сообщении МЖД. Представители пресс-службы также уточнили, что сейчас движение по маршруту завершают несколько задержанных поездов.

Ранее сообщалось, что несколько электричек Белорусского направления пришлось задержать из-за остановки пригородного поезда.