Электрички задерживаются на Белорусском направлении МЖД из-за остановки поезда

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Несколько электричек задерживаются на Белорусском направлении МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе дороги.

Как уточнили в МЖД, работники дороги принимают меры, чтобы как можно быстрее ввести в график ряд пригородных поездов Белорусского направления. Сбой произошел из-за незапланированной остановки одной из электричек, которая уже продолжила движение по маршруту, пояснили в пресс-службе.

"Некоторые из опаздывающих поездов – диаметральные, которые переходят на другие направления магистрали", – отметили представители МЖД. Пассажирам поездов принесли извинения и посоветовали следить за информацией о движении поездов на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" или же звонить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД: 8-800-775-00-00.