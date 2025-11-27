Форма поиска по сайту

27 ноября, 17:49

Происшествия

Брошенный педагогом на границе с Казахстаном ребенок из Якутии получил компенсацию

Фото: depositphotos/gutaper

Ребенок из Якутии, брошенный педагогом на границе с Казахстаном, получил компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, руководитель учреждения допобразования сопровождал детей, которые принимали участие в международном конкурсе в Астане. Педагог по закону должен был проверить, есть ли у ребенка российский паспорт. Когда выяснилось, что документа у воспитанника нет, женщина оставила подростка на контрольно-пропускном пункте.

В результате трое представителей учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности, а ребенку выплатили компенсацию морального и материального ущерба в размере 107 тысяч рублей.

Ранее уголовное дело об оставлении в опасности было возбуждено в отношении россиянки Эрики Владыко, которая оставила 4-летнюю дочь в отеле в Таиланде. Сама женщина уехала в ночной клуб в Бангкоке, после чего пропала.

Позднее женщину нашли, а спустя время ее задержали в аэропорту Владивостока. В настоящее время ребенок проживает в России с отцом и бабушкой.

