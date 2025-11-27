Количество погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 44

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 44 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пожарную службу города.

Кроме того, количество пострадавших достигло 100 человек, из них 45 находятся в тяжелом состоянии.

Пожар вспыхнул в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в районе Тай По 26 ноября. В 8 высотных зданиях, на которые перекинулось пламя, жили примерно 4 тысячи человек.

Возгоранию присвоен самый высокий уровень опасности – пятый. К борьбе с пожаром привлечены 767 пожарных, 400 полицейских, 128 пожарных машин. Также были вызваны 57 карет скорой помощи.

Причины пожара на данный момент неизвестны. Власти указывали, что большинство людей удалось вывести из строений. Организованы временные убежища для жильцов. Там находятся свыше 700 человек.