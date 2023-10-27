Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Башкортостана"

Пассажирский автобус и трактор столкнулись на 128-м километре автодороги Магнитогорск – Ира в Баймакском районе Башкирии. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции республики.

"В салоне автобуса находились девять пассажиров. В результате ДТП 60-летний водитель "Газели" и его пять пассажиров доставлены в больницу. Остальных на месте осматривают медработники", – отмечается в сообщении.

До этого ДТП с участием 16 автомобилей произошло на ТТК в Южнопортовом районе столицы, в районе 2-ой улицы Машиностроения. По предварительным данным, в результате крупной аварии различные травмы получили два человека. На место происшествия прибыли городские оперативные службы.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП с ВАЗ-2107 и Toyota в Красноярском крае. По данным МВД, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

Позже стало известно, что количество погибших в результате данной аварии увеличилось до пяти. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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