Два человека пострадали в результате ДТП с 16 автомобилями на ТТК в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием 16 автомобилей произошло на ТТК в Южнопортовом районе столицы, в районе 2-ой улицы Машиностроения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, в результате крупной аварии различные травмы получили два человека. На месте происшествия уже работают городские оперативные службы.

В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с аварией движение в сторону Велозаводской улицы незначительно затруднено.

Ранее центр организации дорожного движения посоветовал автомобилистам не выезжать в снегопад и гололед на летних шинах. Это может быть опасно. На фоне ожидаемой погоды водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт, который готов принять дополнительных пассажиров.

До этого сообщалось, что на внешней стороне Лефортовского тоннеля произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Предварительно, в результате аварии никто не пострадал.

Девять автомобилей столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве