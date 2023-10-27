Системы ПВО перехватили еще один беспилотник в Курской области – МО РФ

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Средства противовоздушной обороны перехватили еще один украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что очередная попытка Украины совершить атаку БПЛА самолетного типа была пресечена 26 октября в районе 23:50 по московскому времени.

Ранее в Минобороны РФ уже сообщали о двух перехваченных украинских беспилотниках над Курской областью.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Пороз Грайворонского горокруга Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, люди не пострадали, при этом зафиксированы повреждения в четырех домах.