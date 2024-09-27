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27 сентября, 19:53

Происшествия

Пожар локализован на месте взрыва в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар локализован на месте взрыва в Махачкале. Об этом сообщает МЧС России.

Взрыв на автозаправке произошел в пригороде Махачкалы 27 сентября. В результате инцидента здание АЗС полностью разрушилось, а соседние техническая станция и столовая загорелись. По последним данным, всего пострадали 10 человек, из них погибли 5, среди которых ребенок.

При этом в городской клинической больнице Махачкалы заявили, что после взрыва были госпитализированы две девушки и трое мужчин. Сейчас все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в травматологическом отделении больницы.

В свою очередь, СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по факту взрыва на АЗС. Речь идет о признаках преступления, согласно статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

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