Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 10 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

При этом в городской клинической больнице заявили, что после взрыва на АЗС были госпитализированы две девушки и трое мужчин. Сейчас все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в травматологическом отделении больницы, уточнила республиканская государственная вещательная компания "Дагестан".

В свою очередь, врач Городской клинической больницы Махачкалы Акай Мусаев заявил, что одним из пострадавших стал мужчина, который решил помощь другим раненым.

"Один мужчина остановился, чтобы помочь, там произошло ДТП, он получил черепно-мозговую травму. Сейчас проводится диагностика. Будем дальше смотреть, решать, госпитализируем для дальнейшего динамического наблюдения", – уточнил Мусаев.

Между тем глава республики Сергей Меликов заявил в своем телеграм-канале , что пиковые угрозы пожара позади, но необходимо локализовать очаг возгорания и разобрать завалы. Он добавил, что все экстренные службы оперативно отработали ЧП, однако сейчас все силы направлены на тушение возгорания.

Взрыв произошел на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы 27 сентября. Из-за этого было частично нарушено электроснабжение в ближайших районах. Также из-за взрыва полностью разрушено здание АЗС и начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую.

По данным МЧС, в результате ЧП погибли пятеро человек. СК РФ по республике возбудил уголовное дело по факту случившегося.

