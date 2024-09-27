Энергообъекты повреждены в районе взрыва на АЗС в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Энергообъекты повреждены в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы, заявило "Дагэнерго".

В настоящее время частично нарушено электроснабжение в ближайших районах.

"Энергетики "Дагэнерго" приступили к восстановительным работам, часть потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам", – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты компании уже начали осмотр и анализ состояния поврежденных энергообъектов. В скором времени будет сообщено о сроках полного восстановления электроснабжения потребителей, пострадавших в результате инцидента.

Между тем один из раненных в результате взрыва успешно прооперирован и находится в реанимации, передает телеграм-канал Городской клинической больницы Махачкалы. Там также подчеркнули, что персонал больницы переведен в усиленный режим работы.

Взрыв произошел на АЗС в пригороде Махачкалы 27 сентября. В результате ЧП здание АЗС полностью разрушилось, а соседние техническая станция и столовая загорелись. Под завалами на автозаправке могут находиться люди.

Всего в результате взрыва на автозаправочной станции пострадали 4 человека, из них погибли 5, среди которых ребенок.

В свою очередь, Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по факту взрыва на АЗС. Речь идет о признаках преступления, согласно статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").