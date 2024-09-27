Три беспилотника уничтожены в Ростовской области

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Силы ПВО уничтожили три беспилотника в районе Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Предварительно, при воздушной атаке никто из местных жителей не пострадал. Разрушений также не выявлено.

Ранее средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области. Попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам РФ была пресечена 26 сентября около 21:50 по московскому времени.

В ночь на 26 сентября силами ПВО удалось уничтожить семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями.