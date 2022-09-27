Дедушка ученика, погибшего при стрельбе в ижевской школе, рассказал о трагедии

Фото: СК РФ

Девятиклассник Влад, погибший при стрельбе в ижевской школе № 88, был застрелен во время урока английского языка, рассказал дедушка убитого.

"Пулю получил в сердце прямо. Класс не закрыла учительница и сама погибла – пошла смотреть. Ну, слышно же выстрелы-то… Все вот учителя забаррикадировались. Ну, команду дай – и ребята бы все завалили, все закрыли. Они могли бы спасены быть", – сообщил он телеграм-каналу SHOT.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.



Песков назвал трагедию в ижевской школе бесчеловечным террористическим актом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!