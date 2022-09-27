Москвичи несут цветы к зданию представительства главы Удмуртии. Прямой эфир

Вторые сутки жители столицы приносят цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию представительства главы Удмуртии. У административного здания возник стихийный мемориал в память о жертвах нападения на школу в Ижевске.

Трагедия случилась 26 сентября в школе № 88. Выпускник школы открыл стрельбу в учебном заведении, в результате чего погибли 17 человек. Пострадали 24 человека. Стрелок покончил с собой.

Личность стрелявшего установлена, им оказался Артем Казанцев, 1988 года рождения. Артем Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "шизофрения".

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.