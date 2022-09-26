Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

16:56

Москалькова предложила расширить набор критериев для приобретения оружия

общество

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить критерии, согласно которым гражданские лица могут купить оружие. Об этом она написала в личном телеграм-канале.

Омбудсмен отреагировала на трагедию в Ижевске, где в результате стрельбы в школе погибли 15 человек, еще 39 получили ранения. По мнению Москальковой, требуется ужесточать правила оборота гражданского оружия.

"Да, были приняты очень своевременные законы, максимально усложняющие его приобретение. Однако необходимо расширить и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений", – подчеркнула она.

Омбудсмен отметила, что право на гражданское оружие следует закрепить только за специально обученными, психически здоровыми и добропорядочными гражданами. Кроме того, она указала на необходимость более пристального контроля за работой подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация.

Уголовное дело по факту стрельбы в школе Ижевска передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.

Самолет МЧС вылетел в Ижевск за пострадавшими при стрельбе в школе

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать