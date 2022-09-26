Москалькова предложила расширить набор критериев для приобретения оружия

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить критерии, согласно которым гражданские лица могут купить оружие. Об этом она написала в личном телеграм-канале.

Омбудсмен отреагировала на трагедию в Ижевске, где в результате стрельбы в школе погибли 15 человек, еще 39 получили ранения. По мнению Москальковой, требуется ужесточать правила оборота гражданского оружия.

"Да, были приняты очень своевременные законы, максимально усложняющие его приобретение. Однако необходимо расширить и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений", – подчеркнула она.

Омбудсмен отметила, что право на гражданское оружие следует закрепить только за специально обученными, психически здоровыми и добропорядочными гражданами. Кроме того, она указала на необходимость более пристального контроля за работой подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация.

Уголовное дело по факту стрельбы в школе Ижевска передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.