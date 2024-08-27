РИА Новости: в Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Граждане, запускавшие дрон рядом с режимными объектами, задержаны на территории Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

"Предварительно, граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы. У них изъяли для проверки телефоны и дрон", – говорится в сообщении.

Как отметил собеседник агентства, в настоящее время организована проверка.

Ранее СМИ сообщили о задержанном гражданине Италии, который запустил беспилотник в центре столицы. БПЛА появился над парком "Зарядье" и сразу привлек внимание правоохранителей. Они быстро установили оператора дрона, им оказался бортпроводник итальянской авиакомпании.

Запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве и Московской области действует с 3 мая 2023 года. Исключением являются объекты, которые используются по решениям органов государственной власти. За нарушение правила гражданам может грозить административная или уголовная ответственность.

