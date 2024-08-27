РИА Новости: в Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов

27 августа, 17:20Происшествия
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Граждане, запускавшие дрон рядом с режимными объектами, задержаны на территории Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
"Предварительно, граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы. У них изъяли для проверки телефоны и дрон", – говорится в сообщении.
Как отметил собеседник агентства, в настоящее время организована проверка.
Ранее СМИ сообщили о задержанном гражданине Италии, который запустил беспилотник в центре столицы. БПЛА появился над парком "Зарядье" и сразу привлек внимание правоохранителей. Они быстро установили оператора дрона, им оказался бортпроводник итальянской авиакомпании.
Запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве и Московской области действует с 3 мая 2023 года. Исключением являются объекты, которые используются по решениям органов государственной власти. За нарушение правила гражданам может грозить административная или уголовная ответственность.
Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы