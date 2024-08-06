ТАСС: задержан итальянец, запускавший беспилотник в центре Москвы

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В Москве задержали гражданина Италии, который запустил беспилотник в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел накануне днем. БПЛА появился над парком "Зарядье" и сразу привлек внимание правоохранителей. Они быстро установили оператора дрона, им оказался бортпроводник итальянской авиакомпании.

По словам задержанного, он не знал о запрете использования беспилотников в Москве и хотел просто поснимать живописные виды центра столицы. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о нарушении правил использования воздушного пространства. Используемый им квадрокоптер Dji изъяли и направили на экспертизу.

Запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве и Московской области действует с 3 мая 2023 года. Исключением являются объекты, которые используются по решениям органов государственной власти. За нарушение правила гражданам может грозить административная или уголовная ответственность.

