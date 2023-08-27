Несколько взрывов произошли на АЗС в Румынии, погиб человек

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Взрывы произошли на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, пострадали не менее 46 человек. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Два взрыва произошли на АЗС в городе Креведия уезда Дымбовица, погиб один человек и пострадали более 30 человек, из которых 26 – пожарные. Впоследствии на станции произошло еще два взрыва и количество пострадавших увеличилось до 46.

Сообщается, что взрывы произошли из-за того, что несмотря на все усилия пожарных, огонь перекидывается на новые цистерны с газом. На месте ЧП присутствует глава МВД страны Кэтэлин Предою.

Румынский премьер Марчел Чолаку сообщил, что был активирован механизм защиты гражданских лиц ЕС и четырех из пострадавших переведут из Румынии в Италию и Бельгию.

"Мы пытаемся спасти как можно больше жизней. Мы будем держать вас в курсе", – заявил Чолаку журналистам.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек, еще 80 пострадали.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где случилось ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

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