Семерых пострадавших при крушении вертолета на Алтае доставили в больницу Горно-Алтайска

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Семь человек, пострадавших при крушении вертолета на Алтае, доставлены вертолетами санавиации в Горно-Алтайск. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Олег Хорохордин.

Он также выразил соболезнования близким и родственникам погибших в катастрофе.

"Семь человек были доставлены вертолетами спасательной службы и санитарной авиации в город Горно-Алтайск, в республиканскую больницу", – отметил он.

По словам Хорохордина, состояние двух пассажиров вертолета медики оценили как тяжелое, еще одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи борются за ее жизнь", – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что все пострадавшие получат необходимую медицинскую помощь, и пожелал им скорейшей поправки.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших при падении вертолета будут доставлены санавиацией в ожоговый центр Барнаула. В МЧС РФ отметили, что состояние всех троих оценивается как тяжелое.

Крушение вертолета Ми-8 компании "Алтай Авиа" произошло около села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 27 июля. По информации Росавиации, авария произошла в 200 километрах южнее Горно-Алтайска.

На борту находились 16 человек, в том числе три члена экипажа. В результате произошедшего погибли четыре человека, еще десять пострадали.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Согласно предварительным данным, ЧП могло произойти из-за ошибки пилотов при заходе на посадку.



В МЧС уточнили, что при падении вертолета на Алтае погибли 4 человека