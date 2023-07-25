Бастрыкин поручил возбудить дело по факту опрокидывания грузовика с туристами на Алтае

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту опрокидывания грузовика с туристами на Алтае, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В кузове грузового автомобиля ГАЗ-66 Кунг находились 15 неорганизованных туристов, следовавших по маршруту село Каракол – Каракольские озера. Следственные органы СКР по республике проводят процессуальную проверку по факту аварии.

Бастрыкин поручил им возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования.

Грузовик перевернулся в Чемальском районе около устья реки Туры. По версии следователей, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в момент аварии в грузовом автомобиле находились 16 человек: водитель и группа из 15 туристов.

В результате аварии погиб один человек. Еще 11 человек пострадали, включая четверых детей. Получивших в результате аварии травмы госпитализируют в Чемальскую районную больницу с помощью наземного транспорта.

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